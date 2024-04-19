Таможенники задержали 700 кг лобстеров, сельди и устриц в фуре с мебелью

Смоленские таможенники задержали 700 кг лобстеров, сельди и устриц в фуре с мебелью, которые незаконно ввезли из Беларуси, сообщает пресс-служба ФТС России.

В настоящее время страна происхождения морских деликатесов не установлено. Фуру остановила мобильная группа в районе населенного пункта Красная Горка. По документам мебель везли в Москву.

В ящиках инспекторы нашли 637 кг устриц, 16 кг лобстеров и 23 кг сельди. Документов на них у водителя не оказалось.

Сотрудники таможенной службы возбудили уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов. Перевозчику теперь грозит штраф до 1 млн рублей, либо до 5 лет принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок.