СМИ заявили о нарушениях санитарных норм в итальянском ресторане в Москве
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Проект «SHOT Проверка» утверждает, что в московских ресторанах IL PATIO и «Планета суши» не соблюдаются санитарные нормы. По словам журналистов, в рестораны итальянской и японской кухонь внедрился их агент под видом сотрудника, сообщает Life.ru.
Расследователи заявили, что работники этих заведений «осознанно не следуют нормам санитарии» ввиду обильного количества заказов. Во время смен сотрудники голыми руками трогают продукты из контейнеров и мусорки, пренебрегают правилами хранения пищи и пользуются телефонами, пишет «SHOT Проверка».
«Сотрудники ресторана игнорируют стандарты чистоты во время приготовления блюд, не моют руки и наносят маркировку на продукты только перед проверкой», — добавляет проект.
Также в публикации говорится, что на кухнях указанных заведений поселились тараканы.
Результатами расследования уже заинтересовалась депутат Госдумы Юлия Дрожжина, которая обратилась в Роспотребнадзор с просьбой выслать проверку в эти рестораны.