СМИ заявили о нарушениях санитарных норм в итальянском ресторане в Москве

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«SHOT Проверка»: в ресторане IL PATIO в Москве нарушены санитарные нормы

Проект «SHOT Проверка» утверждает, что в московских ресторанах IL PATIO и «Планета суши» не соблюдаются санитарные нормы. По словам журналистов, в рестораны итальянской и японской кухонь внедрился их агент под видом сотрудника, сообщает Life.ru .

Расследователи заявили, что работники этих заведений «осознанно не следуют нормам санитарии» ввиду обильного количества заказов. Во время смен сотрудники голыми руками трогают продукты из контейнеров и мусорки, пренебрегают правилами хранения пищи и пользуются телефонами, пишет «SHOT Проверка».

«Сотрудники ресторана игнорируют стандарты чистоты во время приготовления блюд, не моют руки и наносят маркировку на продукты только перед проверкой», — добавляет проект.

Также в публикации говорится, что на кухнях указанных заведений поселились тараканы.

Результатами расследования уже заинтересовалась депутат Госдумы Юлия Дрожжина, которая обратилась в Роспотребнадзор с просьбой выслать проверку в эти рестораны.