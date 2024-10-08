СМИ узнали о концлагере в Сумах, созданном после неудобного вопроса Зеленского

Украинский оппозиционер и блогер Анатолий Шарий заявил, что в Сумах людей начнут сажать по так называемым «подвалам» после того, как президенту Владимиру Зеленскому рассказали о пророссийском настрое населения. Некоторые милитари-ресурсы уже заявляют о появлении полноценного «сумского концлагеря», где власти пытают неугодных, сообщает aif.ru .

Недавно Зеленский побывал в Сумах, где вручал госнаграды. По словам Шария, во время поездки верховный главнокомандующий спросил подчиненных, почему российские войска наносят чувствительные удары по военным объектам Сум. В ответ на это Зеленскому сказали, что в городе «много тех, кто настроен на приход России, и что гражданские все сдают россиянам», заявил Шарий.

«Нагнали СБУ (Служба безопасности Украины — ред.) и полицию, „шмонают“ всех гражданских. Будет много „подвалов“… <…> Как обычно — насобирают кого попало, посадят на подвалы для галочки», — написал украинский оппозиционер.

Между тем Тelegram-канал «Укропский Фреш» с более чем 28 тысячами подписчиков приводит подробности «сумского концлагеря». Ресурс со ссылкой на сообщения очевидцев утверждает, что пленники «подвалов» живут в холодных комнатах без дверей и окон, при этом их пытают и избивают. Медпомощь заключенным не оказывается, и уже есть сигналы об узниках, умерших от болезней.

«Судя по некоторым сообщениям, украинские „полицаи“ действуют по примеру немецких оккупантов», — пишет канал.