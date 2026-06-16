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СМИ Китая объяснили, почему Пекин не приехал на саммит G7

Саммит G7 открылся 15 июня 2026 года в Эвиан ле Бен без представителей Китая. По данным Sohu, Франция хотела привлечь Пекин к диалогу, но столкнулась с сопротивлением союзников, сообщает «ФедералПресс» .

«Китайская сторона с самого начала не планировала ехать, не получала официального приглашения и даже не думала, что в этом узком кругу можно будет обсуждать какие-либо реальные глобальные вопросы», — говорилось в публикации.

Sohu пишет, что Франция с конца 2025 года пыталась расширить формат G7 и пригласить крупные развивающиеся экономики. Париж рассчитывал обсудить восстановление мировой экономики, климат и стабильность производственных цепочек.

Главным противником участия Китая стала Япония. По оценке китайских экспертов, Токио хотел сохранить контроль над повесткой, связанной с Пекином, и свободнее продвигать региональные инициативы.

Украина, по версии издания, восприняла отсутствие Китая с тревогой. Киев рассчитывал использовать саммит для контактов с Пекином по вопросам урегулирования, гуманитарной помощи и посредничества.

Для Франции ситуация стала неудачной: усилия президента Эммануэля Макрона по повышению глобального веса G7 были нивелированы сопротивлением союзников, подытожили в Китае.

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