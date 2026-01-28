СМИ: черная икра из Китая выдается за российскую на внутреннем рынке

Российский рынок столкнулся с наплывом черной икры низкого качества, произведенной в Китае. Как рассказал президент Союза осетроводов России Александр Новиков в беседе с URA.RU , для снижения себестоимости продукта китайские производители используют генно-модифицированные корма и отработанное растительное масло из сферы общественного питания.

Эксперт предупредил, что в России эту икру часто перефасовывают и выдают за отечественную продукцию.

«Чтобы снизить себестоимость, в Китае применяют генномодифицированные корма и использованное растительное масло из общепита», — сообщил Новиков.

По его словам, в составе кормов в КНР фигурируют соевый шрот, рапсовое масло, мясокостная мука и даже мука, произведенная из перьев птиц. Эксперт обратил внимание, что после покупки и доставки в Россию китайскую икру перефасовывают, и по документам она становится продукцией, произведенной на территории нашей страны. Это позволяет недобросовестным компаниям вводить в заблуждение потребителей.

