Смерть пса Чутоу вызвала в Китае спор о запрете собачатины

В Китае украли и съели в ресторане известную в соцсетях собаку Чутоу

В Китае украли и съели в ресторане известного в соцсетях колли Чутоу. История спровоцировала начало кампании против употребления собак в пищу, сообщает «Царьград» .

Чутоу принадлежал китайскому блогеру с аудиторией более 1,5 млн подписчиков. Пес снимался в популярных видео и часто путешествовал с хозяином.

Во время поездки владельца без питомца Чутоу сбежал с территории семьи в уезде Нинлин. Хозяин объявил награду 5000 юаней. Камеры показали, что двое неизвестных увезли пса на электросамокате, затем прохожий продал его в ресторан за 180 юаней.

Когда владелец нашел след, Чутоу уже убили. Работник ресторана сообщил, что останки и шерсть выбросили. Блогер обратился в полицию — похитителям может грозить до трех лет тюрьмы, если собаку оценят дороже 2000 юаней.

В Китае нет национального закона о запрете жестокого обращения с животными, а питомцы считаются имуществом. Собаки с 2020 года исключены из списка сельхозживотных. Шэньчжэнь и Чжухай уже запретили продажу и употребление кошек и собак.

Случай вызвал кампанию против поедания собачатины. Противники называют практику «варварской», сторонники считают ее традицией. Эксперты отмечают, что легальной цепочки поставок нет: собак часто крадут или берут с улицы.

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