Смерть охватов: к чему на самом деле стремятся пользователи соцсетей сегодня?

Психолог Никита Иванов рассказал в беседе с РИАМО, что люди перестали делать посты в социальных сетях, потому что они хотят не лайков, а общения и отклика от важных для себя людей.

Социальные сети долгое время объясняли людям простую вещь: чем больше на тебя смотрят, тем менее ты одинок. При этом были важны не лайки сами по себе, а эмоциональная близость.

«Когда я отправляю фотографию другу в личку, я знаю, кому именно ее показываю. У нас есть общий контекст, история, шутки, понятные только нам. Даже бессмысленный мем может транслировать сообщение: „Я увидел это и подумал именно о тебе“. В публичной сторис адресат уже размывается. Там одновременно друзья, коллеги, бывшие, родственники, знакомые, просто случайные люди — и человек немного превращается из собеседника в выступающего. <…> Мне кажется, отсюда и возникает эта асимметрия: нам по-прежнему хочется быть замеченными, но все меньше хочется выставлять себя перед неопределенной толпой. Хочется поделиться фотографией, но именно с тем, для кого она что-то значит», — объяснил Иванов.

Психолог отметил, что люди по-прежнему хотят оставаться частью информационного пространства: следить за жизнью знакомых, получать новости и оставаться в трендах повестки. Поэтому они не удаляют аккаунты в соцсетях, хоть и не делают новых постов.

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