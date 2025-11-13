В Астрахани родители семиклассников пожаловались, что детей заставили проходить тесты об отношении к суициду. При этом подобное тестирование уже несколько лет проводится во многих школах страны, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел в школе № 52. Родители утверждают, что накануне школьников заставили пройти тест на склонность к суициду. При этом родителей заранее о нем не предупредили. Анкетирование включало 29 вопросов. Ученикам предлагалось ответить, считают ли они, что «смерть — это искупление грехов», и согласны ли с тем, что «только взрослый человек способен принять решение уйти из жизни».

Примечательно, что в начале учебного года родители подписывали согласие на проведение тестирования, направленного на определение психотипов детей.

«Но никто из родителей не думал, что это будут тесты такого плана. Это второе тестирование данного психолога, первое было про наркотики, но тогда родители решили не акцентировать на этом внимание. Сейчас мы видим, что дети после этих тестов подавлены», — рассказали родители семиклассников.

На их претензии в администрации школы ответили, что тест был составлен не психологом, а поступил «сверху». Подобное тестирование действительно уже несколько лет проводится в школах РФ.

