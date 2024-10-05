Сменивший пол участник СВО: «Я порядочный военнослужащий»

Получивший награды участник спецоперации, который сменил пол и был отстранен от службы, рассказал, что не столкнулся с негативом от сослуживцев и командования, сообщает Газета.ru .

Девушка отметила, что общается с бывшими товарищами по службе и переживает за них.

«У меня были планы, некоторые из сослуживцев даже знали об этой теме, потому что справку, которая позволяет сменить гендерный маркер в документах, я получил в январе 2023 года», — поделилась собеседница.

По ее словам, когда был получен отпуск летом, то сразу провела смену пола.

«Ко мне не могли относиться из-за этого плохо, потому что меня все знают как порядочного военнослужащего, ко мне претензий никаких нет», — уточнила экс-боец.

Как рассказала девушка, в одной из клиник ей поставили диагноз F64. Он не очень совместим со службой, хотя она и хотела бы остаться. А на сегодняшний день она не работает, а получает высшее образование по учебной квоте для ветеранов СВО.