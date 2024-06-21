Сменивший личность кузбассовец продавал россиянам воздух под видом автодеталей

В кемеровском городе Белово 30-летний мужчина обманывал россиян из разных регионов, воруя их деньги под видом продажи деталей для машин. Суд приговорил злоумышленника к 2,5 года лишения свободы по статье о мошенничестве, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на кузбасскую полицию.

По версии следствия, в 2023 году фигурант продавал несуществующие товары в интернете. Покупатели из Приамурья, Юрги и Крыма думали, что покупают у кузбассовца автодвигатель, мотор отопителя и колеса для грузовика. Россияне отдавали продавцу деньги, но не получали взамен ничего. В сумме мошенник нажился минимум на 121 000 рублей, заявили правоохранители.

В попытке скрыться злоумышленник даже сменил фамилию, поскольку разъяренные покупатели рассказали о его злодеяниях в соцсетях. Однако даже смена личности не помогла фигуранту — мужчину задержали, возбудили уголовное дело и арестовали его банковские счета.

По итогу суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы. Отбывать наказание мошеннику, который был уже судим ранее, предстоит в колонии строгого режима.