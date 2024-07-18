Сменившие работу в 2023 г россияне стали зарабатывать больше на 20%

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Более половины россиян готовы сменить работу при выгодном предложении

Доход россиян, сменивших место работы в 2023 году, в среднем вырос на 20%. При этом более половины (57%) соотечественников заявили о готовности сменить работу при получении хорошего предложения, еще 17% респондентов намерены сменить место работы в любом случае, пишет Газета.ru со ссылкой на итоги совместного исследования сервисов «СберАналитика» и «Работа.ру»,

Основными критериями, подталкивающими россиян к смене места занятости, стали высокая заработная плата и финансовое вознаграждение (83%), наличие адекватного коллектива и руководства (55%), удобное расположение офиса (38%) и гибкий рабочий график (37%).

Кроме того, значимыми факторами были названы компенсационный пакет, льготы и бонусы (33%), возможности профессионального развития (33%), удаленный формат работы (30%), интересные задачи и карьерный рост (по 28%). Среди других важных критериев — возможность обучения (26%), репутация и престиж компании (15%), отсутствие дресс-кода (12%), баланс между работой и личной жизнью (16%) и корпоративная культура (10%).

В настоящее время 49% опрошенных активно ищут новые вакансии, 42% изучают подходящие профессии, а 14% проходят переобучение и получают дополнительное образование.