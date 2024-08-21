Смартфоны всех россиян взламывают из-за функции Bluetooth

Есть несколько способов, с помощью которых можно не допустить несанкционированный доступ со стороны злоумышленников. В первую очередь россиянам нужно отключать Bluetooth, когда они им не пользуются.

Также важно защищать устройство с помощью сложных паролей. Нельзя предоставлять доступ к функции Bluetooth программам, которые создали малоизвестные разработчики.

После установки приложений нужно ограничить для них доступ к технологии Bluetooth. Также не рекомендуется принимать запросы на получение файлов или подключение от устройств, владельцев которых не знает человек.

Ранее в Центробанке РФ предупредили россиян, что их «кружки» и голосовые сообщения в мессенджерах получает не только собеседник. Мошенники загружают такие файлы в нейросети для дальнейшего обмана друзей жертвы.