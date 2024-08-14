ЦБ предупредил россиян, что их «кружки» и войсы уходят не только их собеседникам

Эксперт по информационной безопасности ГУ Центробанка по ЦФО Павел Мизинов рассказал, что мошенники научились создавать и использовать дипфейки для обмана россиян. По его словам, они перехватывают голосовые сообщения и «кружки», после чего обучают на них нейросети, сообщает Life.ru .

По словам специалиста, хакеры получают доступ к социальным сетям и мессенджерам пользователей. Они перехватывают голосовые сообщения, «кружки» и видеозаписи, которые затем используются для обучения нейросети. В результате ИИ под управлением злоумышленников способен создать голос, который практически невозможно отличить от голоса настоящего человека, чьи данные были собраны для имитации.

«Далее случается звонок вашему родственнику, где вашим голосом, нарезанными фразами, или сейчас есть новые технологии, где они могут говорить в прямом эфире с задержкой в одну секунду», — предостерег Мизинов.

Мошенники и раньше использовали психологическое давление на жертву. Однако сейчас «развод» выглядит намного более реалистичным, так как разговор ведется голосом родственника.

Например, «сын» звонит матери и говорит, что попал в аварию — срочно нужны деньги, и родительница отправляет их, думаю, что ее ребенок действительно попал в беду.

По мнению эксперта, очень высока вероятность того, что человек станет жертвой данного мошенничества. Именно этим и опасно использование нейросетей и дипфейков в мошеннических схемах, заключил Мизинов.