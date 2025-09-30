«Смартфонный шопинг»: экономист рассказал об импульсивных покупках в соцсетях

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что спонтанные и импульсивные покупки товаров в соцсетях и на маркетплейсах могут нанести финансовый удар по любому доходу, сообщает NEWS.ru .

«Смартфонный шопинг» от скуки может опустошить кошелек. Листание маркетплейсов и соцсетей для развлечения часто приводит к покупке ненужных вещей. Это превращает шопинг в развлечение. Ежедневные мелочи, такие как кофе или спонтанные покупки, кажутся незначительными, но могут составить значительные суммы, которые могли бы быть вложены в важные цели», — сказал эксперт.

По его словам, также разоряют эмоциональные решения, которые ведут к спонтанным приобретениям. Покупки, совершаемые в ответ на переживания, будь то напряжение или эйфория, часто оборачиваются приобретением бесполезных товаров и последующим угрызением совести.

Как отмечает эксперт, отсутствие четкой стратегии бюджета и перечня необходимых товаров лишь осложняет положение, провоцируя неупорядоченные расходы и ненужные траты. Экономист подчеркнул, что пассивность и нежелание отслеживать регулярные автоматические платежи влекут за собой дополнительные финансовые потери.

