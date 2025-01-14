Служба спасения Подмосковья рассказала о необычных вызовах в новогодние праздники

Новогодние праздники в Подмосковье отметились необычным ростом экстренных вызовов в службу спасения «112». Операторы обработали значительное количество обращений, охватывающих широкий спектр ситуаций — от травм, связанных с пиротехникой, до бытовых проблем и даже курьезных случаев с животными, сообщает центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Множество вызовов было связано с неосторожным использованием пиротехники. Пострадавшие получали ожоги, ранения и повреждения конечностей от взрывов петард. Также поступали сообщения о пожарах на балконах, вызванных неправильным использованием пиротехнических изделий. Кроме того, зафиксированы случаи, когда петарды запускали в людей, что приводило к травмам, в том числе на детских площадках и во дворах. Ожоги также случались при использовании бенгальских огней. В одном из инцидентов мужчина лишился фаланг пальцев.

В праздничную неделю немало вызовов касалось домашних и сельскохозяйственных животных. Из зоопарка «Мечта» поступило сообщение о побеге нескольких страусов. Также зафиксировано обращение о краже коров с частной фермы. А жительница городского округа Шатура просила помощи для своей кошки, застрявшей, по ее словам, «где-то в шкафу».

Операторы «112» обрабатывали и другие необычные обращения. Так, один житель Подмосковья просил помочь ему вернуть деньги за «невкусную шаурму», а другой — отремонтировать стиральную машинку.

Интересно, что первым на номер «112» с новогодним поздравлением позвонил житель Балашихи (ровно в 00:02). Вслед за ним операторы получили более 50 аналогичных звонков с поздравлениями из разных городов, таких как Сергиев Посад, Серпухов, Егорьевск, Котельники, Люберцы, Коломна и других городских округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.