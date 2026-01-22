Служба спасения Подмосковья напомнила о порядке действий при ДТП зимой

В зимний период в Подмосковье увеличивается число ДТП из-за сложных погодных условий. Жителям напомнили о необходимости обращаться за помощью по номеру 112, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

В Московской области в период снегопадов и перепадов температур дорожная обстановка становится сложнее. Снижение видимости, гололед и снежные заносы приводят к росту числа дорожно-транспортных происшествий.

По данным системы-112 Подмосковья, зимой количество обращений, связанных с ДТП, увеличивается на 15–20%. Операторы ежедневно принимают сотни вызовов от участников и очевидцев аварий.

В случае ДТП необходимо сразу обращаться по единому номеру экстренных служб 112. Благодаря взаимодействию службы спасения и Госавтоинспекции пострадавшим быстро оказывается помощь, а информация о происшествии оперативно передается всем экстренным службам.

В мобильном приложении «112 МО» доступна функция оформления европротокола без вызова сотрудников ДПС, если в аварии нет пострадавших. Это ускоряет оформление происшествия и помогает избежать заторов.

Связаться с операторами службы спасения можно по телефону или SMS на номер 112, через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» или с помощью мобильного приложения «112 МО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.