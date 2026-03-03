Служба 112 Подмосковья получила 2,4 тыс сигналов «ЭРА-ГЛОНАСС»

Свыше 2,4 тысячи автоматических сообщений о ДТП поступило в службу спасения Подмосковья в 2026 году через систему «ЭРА-ГЛОНАСС». Данные о происшествиях передаются операторам в среднем за 19 секунд, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Интеграцию системы-112 и комплекса «ЭРА-ГЛОНАСС» реализовали в 2017 году. За время совместной работы операторы региональной службы спасения приняли более 60 тысяч сигналов о дорожных происшествиях.

Технология позволяет сократить время реагирования экстренных служб. При аварии координаты автомобиля и его технические характеристики передаются автоматически либо после нажатия водителем кнопки SOS. Среднее время поступления информации составляет около 19 секунд. Это особенно важно при серьезных ДТП, когда пострадавшие не могут самостоятельно вызвать помощь.

Более половины сигналов фиксируются на участках, расположенных дальше 30 километров от крупных населенных пунктов. Около 90% таких сообщений не дублируются звонками очевидцев. Сейчас к системе подключен каждый пятый автомобиль в стране — более 13,4 миллиона машин. Использование кнопки SOS остается одним из самых быстрых способов сообщить о ДТП и ускорить прибытие спасателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.