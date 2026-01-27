Слуцкий выступил против поспешной легализации онлайн-казино в России

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что не поддерживает поспешную легализацию онлайн-казино в России и призвал внимательно рассмотреть инициативу Минфина, сообщает Life.ru .

Предложение министерства финансов о легализации онлайн-казино вызвало настороженную реакцию в Государственной думе. Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что пока не знаком с деталями инициативы и считает необходимым тщательно ее изучить.

«Может, Антон Германович сам играет в казино? Честно говоря, у игрового бизнеса есть и плюсы, и минусы. Здесь позиция каждого важна. Не думаю, что нам надо сразу снимать все барьеры», — заявил Слуцкий.

Дискуссия обострилась на фоне данных о 5–6 миллионах россиян с игровой зависимостью. Ранее министр финансов Антон Силуанов предложил легализовать онлайн-казино, что, по расчетам, может приносить бюджету до 100 млрд рублей ежегодно за счет налога в 30% на прибыль операторов. Сейчас объем нелегального рынка азартных интернет-игр оценивается более чем в 3 триллиона рублей в год.

