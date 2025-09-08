Слуцкий предложил выделять воспитателям детских садов служебное жилье

Во время визита в Сыктывкар глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой по обеспечению воспитателей детсадов служебными квартирами. Слуцкий отметил, что предоставление хотя бы служебного жилья создаст необходимые условия для молодых специалистов, выбравших работу с детьми, пишет ТАСС .

По мнению Слуцкого, воспитателям нужно предоставлять служебное жилье, чтобы они могли лучше планировать свое будущее и реализовывать призвание. Политик подчеркнул, что привлечение новых кадров в дошкольное образование невозможно без решения базовых социальных вопросов.

Депутат также отметил, что люди, посвящающие себя работе с детьми с особенностями развития, нуждаются в поддержке, особенно когда они вкладывают все усилия, чтобы обеспечить этим детям возможность выздоровления и благополучного будущего.

«Какими бы самоотверженными ни были эти люди, им тоже нужна поддержка. А особенно тем, кто все свои силы и энергию отдает детям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы у них был шанс на выздоровление и счастливое будущее», — отметил Слуцкий.

По мнению главы ЛДПР, новая инициатива создаст привлекательные условия для молодых специалистов, что поможет решить проблему нехватки квалифицированных работников в дошкольных и специализированных учреждениях.