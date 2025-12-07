Слуцкий предложил снизить возраст ответственности за половые преступления

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сказал, что партия предложила уменьшить возраст уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности и убийства, сообщает ТАСС .

«ЛДПР считает целесообразным поднять вопрос о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и за убийства в случае, если экспертиза установит, что подросток-преступник осознавал и руководил своими действиями», — отметил Слуцкий.

Он пояснил, что причиной этого предложения ЛДПР послужил случай из Екатеринбурга. В городе 13-летний мальчик-мигрант преследовал 10-летнюю девочку. СК возбудил по этому факту уголовное дело, но злоумышленник сможет избежать ответственности из-за небольшого возраста. В ином случае подростку могло бы грозить до 10 лет тюрьмы.

Как подчеркнул политик, нужно обеспечить максимальную защиту детям. На подобные инциденты нужно реагировать не эмоциями, а продуманными решениями, которые могут реально усилить безопасность и предотвратить преступления со стороны мигрантов вне зависимости от возраста.

