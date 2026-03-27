«Слова закончились»: почему мемы стали новым языком любви

Молодые люди все чаще не могут выразить чувства словами и заменяют их картинками, сообщила РИАМО клинический психолог Лилия Гладких.

«Новое поколение, скажем так, становится все более косноязычным. Молодые люди часто испытывают трудности с формулированием мыслей, им сложно писать красиво и развернуто. А в картинке, в меме, может быть закодирована та самая сокровенная мысль, которую иначе не выразить», — сказала Гладких.

Она отметила, что тогда один клик становится посланием: «Я тебя помню, ты мне дорог, и вот тебе кусочек моего настроения или моей мысли».

«Так что это не пустышка. Это новый язык. Язык, который родился из дефицита времени, обилия контактов и потребности в быстром эмоциональном обмене. Да, он другой, не такой, как письма XIX века. Но за ним стоят те же чувства: желание быть рядом, напомнить о себе, разделить эмоцию. Просто теперь это упаковано в смешную картинку с котиком», — уточнила специалист.

