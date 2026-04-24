сегодня в 15:36

Слесарь из Химок победил на чемпионате «Абилимпикс»

Сотрудник НПО «Энергомаш» из Химок 23 апреля занял первое место на XII Московском областном чемпионате профмастерства «Абилимпикс» в компетенции «Слесарное дело», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представитель предприятия стал лучшим в компетенции «Слесарное дело». Победа подтвердила высокий уровень подготовки специалистов компании и их конкурентоспособность на региональном уровне.

НПО «Энергомаш» участвует в движении «Абилимпикс» с 2021 года. Сотрудники ежегодно выступают на чемпионате, демонстрируют профессиональные навыки и способствуют развитию инклюзивной среды в Подмосковье.

«Абилимпикс» — международное движение, которое организует конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью. В 2026 году областной чемпионат расширил перечень компетенций на 12 новых направлений с учетом актуальных запросов рынка труда и потребностей участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.