Слепого осужденного на 8 лет освободили по состоянию здоровья

Суд в Тверской области принял решение освободить от наказания слепого заключенного Дмитрия Тулянинова по медицинским показаниям. До этого он провел почти четыре года в московских СИЗО, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Тулянинова приговорили к 8 годам колонии за мошенничество с недвижимостью. Издание отмечало, что он является инвалидом по зрению с детства. На момент ареста острота его зрения составляла всего 0,04%, что уже делало его содержание под стражей недопустимым. Однако судмедэкспертиза утверждала, что абсолютным противопоказанием считается лишь полная слепота.

За время в СИЗО зрение Тулянинова ухудшилось с 0,04% до 0,01%, но даже это не стало основанием для его освобождения. В заключении он неоднократно получал травмы: натыкался на острые предметы, обжигался кипятком, а однажды, столкнувшись в коридоре с пищевой тележкой, упал и серьезно пострадал.

После вынесения приговора у Тулянинова появилось право ходатайствовать об освобождении по здоровью, но процесс затянулся. По его словам, изначально его должны были «актировать» (пройти медкомиссию для подтверждения несовместимых с заключением заболеваний) в больнице СИЗО «Матросская тишина». Однако затем ему объяснили, что из-за врача, пойманного на взятке, освидетельствование по постановлению № 54 в московских СИЗО временно приостановлено.

В результате Тулянинова перевели в Тверскую область. Примечательно, что во время этапирования, которого он особенно опасался, рядом с ним не было медработников. Передвигаться ему помогали другие заключенные — они поддерживали его, предупреждали о препятствиях. В вагоне же помощь оказывали сотрудники ФСИН, за что он выразил благодарность.

В Тверской области его сначала поместили в местное СИЗО, где, по его словам, нет условий для инвалидов. Позже его перевели в тюремную больницу в Торжке, где врачи признали, что его заболевание препятствует отбыванию наказания. 19 июня суд постановил освободить его.

Теперь Тулянинов надеется восстановить зрение хотя бы до прежних 0,04%. Он рассказал, что с детства проходил лечение в специализированной клинике, чтобы различать хотя бы очертания предметов, но сейчас лишился даже этой возможности.