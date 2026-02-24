Следующие длинные выходные наступят в начале марта

сегодня в 03:00

Руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин напомнил, что следующие длинные выходные в России наступят с 7 по 9 марта включительно, сообщает РИА Новости .

«Выходной день с воскресенья, 8 марта, переносится на следующий рабочий день — понедельник, 9 марта», — отметил он.

Сотрудники с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать 3 дня подряд: с субботы, 7, по понедельник, 9 марта, включительно.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

