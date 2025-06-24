Следствие раскрыло схему бывшего замминистра обороны на 152 млн рублей

В уголовном деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова появился новый коррупционный эпизод, связанный с поставками овощных консервов в российские магазины, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Речь идет о схеме с участием компании «Олимпситистрой» и агрокомплекса «Русское село», через которую осуществлялись многомиллионные транши, замаскированные под предпринимательскую деятельность.

Основатель «Русского села» Сергей Бородин, пошедший на сделку со следствием, подтвердил: займы на 122 миллиона рублей и взносы в уставной капитал на 30 миллионов были частью коррупционной схемы. Примечательно, что сам агрокомплекс, формально занимающийся переработкой овощей, показал за прошлый год скромную прибыль в 7,3 миллиона при обороте в 166 миллионов.

Этот эпизод стал очередным звеном в цепи обвинений против Иванова, где фигурируют уже три уголовных дела — о растрате 216 миллионов при закупке паромов, выводе 3,9 миллиарда из банка «Интеркоммерц» и получении взяток на 1,3 миллиарда.

Первый приговор по делу о паромах ожидается уже на следующей неделе.