Следователям хотят разрешить замораживать банковские операции россиян без решения суда
МВД хочет разрешить Следкому приостанавливать банковские операции без суда
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что ведомство предлагает разрешить следователям приостанавливать банковские операции россиян без решения суда. Такая мера может распространяться на ситуации, «не требующие отлагательства», сообщает Life.ru.
Подробнее об этом Колокольцев рассказал на выступлении перед сенаторами в Совете Федерации.
Он отметил, что ведомство считает необходимым наделить органы предварительного расследования внесудебным правом не только приостанавливать банковские операции, но и получать данные от кредитных организаций и операторов связи.
До этого Минцифры РФ заявило о намерении передавать правоохранителям IP-адреса и сетевые порты пользователей, если такой запрос поступит от силовых структур.