Минцифры начнет раскрывать силовикам IP-адреса россиян

Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, согласно которому интернет-ресурсы обяжут сохранять и передавать IP-адреса и сетевые порты пользователей, если в такой информации будут заинтересованы силовые структуры, сообщает NEWS.ru .

Документ внесет правки в перечень данных, которые обязаны сохранять организаторы хранения информации (ОРИ). В него намерены занести номер сетевого порта юзера и ОРИ.

Судя по пояснительной записке, ведомство намерено бороться с проблемой определения российских носителей IP-адресов. Она возникла, поскольку ОРИ не протоколируют порты юзеров, перенаправляют их запросы, используют целый ряд мер для защиты от DDoS-атак и методы оптимизации нагрузки.

Из-за вышеперечисленных мер у российских правоохранителей возникают трудности при попытке вычислить абонента оператора связи, если тот опубликовал запрещенный контент. Как полагают в министерстве, благодаря введению нового закона получится заметно поднять эффективность работы силовых структур в России.