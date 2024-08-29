Следователи провели четыре экспертизы по делу о покушении на Симоньян и Собчак

РИА Новости: силовики провели четыре экспертизы по делу о покушении на Собчак

Сотрудники правоохранительных органов организовали четыре психолого-психиатрические экспертизы по делу о подготовке к покушению на двух российских журналисток — Ксению Собчак и Маргариту Симоньян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы следствия, имеющиеся в его распоряжении.

Расследование дела закончилось. Против фигурантов выдвинули обвинения.

Федеральная служба безопасности отчиталась о недопущении теракта со стороны СБУ против главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и Russia Today Маргариты Симоньян, а также журналистки Ксении Собчак. Летом 2023 года арестовали представителей одной из неонацистских группировок в Москве и Рязанской области.

Ранее в Сети появились кадры допроса пособника СБУ, которому заказали убийство Симоньян. Задержанный поделился, что ему дали задание собирать информацию о передвижениях журналистки.