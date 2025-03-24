Скворцы вернулись в Подмосковье после зимовки

Массовое возвращению скворцов после зимовки происходит в Подмосковье в конце марта — начале апреля. Первыми прилетают самцы, которые приступают к поиску подходящего крова, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

«Они исследуют доступные варианты, выбирая наиболее комфортное и безопасное место для будущей семьи. Часто скворцы возвращаются в облюбованные в прошлом году домики, но не всегда находят их свободными», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Министр добавил, что птицы конкурируют за жилье. Тем, кто его лишился, приходится искать новые варианты. Затем к самцам присоединяются и самки.

Скворцы любят питаться ягодами: малиной, смородиной, земляникой, клубникой, вишней, а также яблоками и грушами. Эксперты советуют жителям Подмосковья вешать скворечники подальше от теплиц и огородов. Стоит выбирать такие места для птичьих домиков, где нет плодово-ягодных растений.

Если же скворечник уже установлен на участке, мирно сосуществовать с пернатыми можно, защитив урожай. Для этого, например, стоит воспользоваться отпугивающими приспособлениями — блестящими и гремящими предметами. С их помощью можно отпугнуть птиц и сохранить урожай в целости.

Скворцов называют предвестниками настоящей весны и тепла. Эти перелетные птицы также играют важную роль в экосистеме. Жители Подмосковья могут поспособствовать их благополучному пребыванию в регионе, заботясь о предоставлении птицам подходящего крова.

При этом, чтобы защитить свои сады и огороды, необходимо пользоваться гуманными методами отпугивания пернатых. В Минэкологии напомнили, что важно находить гармоничные решения для сосуществования человека и природы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.