Сквер защитников Москвы в Лобне обновят в 2025 году

В следующем году в Лобне запланировано обновление парка «Сквер защитников Москвы». Для соблюдения исторической точности к проекту в качестве консультанта привлечена краевед Татьяна Рогова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 1941 году в Лобне были остановлены фашистские войска. Всего было подбито около 10 вражеских танков. Этот участок находится в центральной части города. Сейчас там расположена мемориальная зона под названием «Сквер защитников Москвы» в состав которой входят: памятник «Зенитное орудие», памятник морякам-тихоокеанцам, стела «Лобненский Рубеж обороны Москвы 1941 год», памятный камень «Противотанковый ров» и заросший, частично засыпанный отрезок, длиною в 180 метров, оригинального противотанкового рва.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.