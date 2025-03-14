Сквер в поселке Мишеронский Шатуры планируют благоустроить в 2025 году

Выездную администрацию провели для жителей поселка Мишеронский округа Шатура. По традиции представители власти округа отчитались о проделанной работе и рассказали о планах по дальнейшему благоустройству, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в 2024 году в поселке выполнены работы по ремонту кровли домов № 37 и 41 по улице Советской. В двух домах по этой же улице работы еще ведутся. А в текущем году ремонт запланирован в доме № 24 по Советской и домах № 3 и 8 на улице Новой.

Также в Мишеронском запланировано благоустроить сквер на улице Луначарского и заменить деревянную скульптуру «Медведь» на въезде в поселок на скульптуру «Жар-птица».

В ходе работы выездной администрации жители могли задать вопросы главе, его заместителям и профильным специалистам. В основном вопросы жителей касались ЖКХ и благоустройства, ремонта дорог, озеленения. Одна из жительниц обратилась с просьбой организовать спортивные занятия для пожилых людей на базе местного Дома культуры, а также приглашать для концертов гармониста из соседнего Рошаля.

Всего к представителям власти обратилось 16 человек. Жители оставили 24 обращения, все взяты в работу профильными организациями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.