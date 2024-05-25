Сквер в Котельниках благоустроят по итогам Всероссийского онлайн-голосования

Сквер между корпусами детского сада «Детство» в микрорайоне Белая дача городского округа Котельники обновят после победы во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов для благоустройства, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тыс. жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все 4 года проведения Всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство сквера между корпусами детского сада «Детство» в микрорайоне Белая дача около домов № 24А и № 23А в Котельниках проголосовало более 4,3 тыс. человек. Общее количество голосов в муниципалитете составило свыше 6,2 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.