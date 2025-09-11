Сквер в Клубном переулке благоустраивают в Балашихе
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Благоустройство общественной территории началось в микрорайоне Купавна в Балашихе. Новый сквер создадут в Клубном переулке вокруг Мемориала Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Сквер появится на площади в 0,5 га. Рабочие обустроят пешеходную дорожку вдоль Школьного проезда и улицы Победы, заменят плиточное покрытие, проложат новые дорожно-тропиночные сети, установят лавочки и урны. В план благоустройства войдет и озеленение прилегающей территории. Работы завершат до конца года.
Проект разработан в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Новое пространство станет удобным и безопасным местом для прогулок и отдыха у местных жителей.
Всего в этом году планируется благоустроить 14 дворов в Балашихе. На территориях обновят газоны, обустроят парковочные места и дополнительные пешеходные дорожки, установят спортивные и игровые элементы.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.