Сквер «Славянской дружбы» в Лотошине готов на 95%

Замглавы муниципального округа Лотошино Александр Шагиев проверил ход работ в сквере «Славянской дружбы», где осмотрел уже готовые объекты и пообщался с подрядчиком. Так, буквально сегодня завершился монтаж общественного туалета в сквере, заместитель главы и специалисты осмотрели объект. Туалет уже подключен к электричеству, воде. Кроме того, он оборудован пандусом для маломобильных граждан, сообщает пресс-служба администрации округа.

Александр Шагиев рассказал, что в сквере рабочие сделали уже порядка 95% работ.

«30 ноября должны привезти и установить пятиметровую стелу «Населенный пункт воинской доблести», после чего останутся лишь косметические работы. Полностью сквер будет готов примерно к 8 декабря, если, конечно, не помешают погодные условия», — отметил заместитель главы округа.

В сквере «Славянской дружбы» уже построили пешеходные дорожки, смонтировали детскую и спортивную площадку, высадили кустарники и деревья, установили лавочки, фонари и урны.

Отреставрирован памятник славянской дружбе скульптора Николая Селиванова, который был сооружен в сентябре 2009 года в честь побратимских отношений Лотошино и болгарского Ловеча.

Общая площадь благоустройства составляет 2,85 га. В зоне пешеходной доступности от обновленного сквера в двух поселках — Лотошино и Новолотошино — проживает более 6 тыс. человек, поэтому сквер будет востребован и послужит местом отдыха для людей разных возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.