Сквер «Северный» в Луховицах приведут в порядок благодаря онлайн-голосованию

Стали известны победители IV всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Сквер «Северный» на улице Пушкина в Луховицах будет обновлен благодаря голосованию. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тыс. жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство сквера «Северный» в Луховицах проголосовало более 5 тыс. человек. Общее количество голосов в округе составило более 6,1 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.