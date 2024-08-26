Сквер «Северный» создадут в Луховицах в 2025 году

Сквер «Северный» планируют создать у реки Черная в северной части города Луховицы в 2025 году, сообщили в администрации городского Округа Луховицы.

Напомним, что проект по созданию этого общественная пространства по округу стал победителем четвертого всероссийского голосование по выбору объектов, которые планируется благоустроить в следующем году. На интернет-платформе za.gorodsreda за «Северный» проголосовали пять тысяч жителей.

Сквер будет у стадиона «Спартак». Эта территория представляет собой засаженный деревьями участок, с которого открывается красивый вид на реку. Это место популярно среди рыболовов, а еще здесь проводятся соревнования по спортивной рыбалке.

«Проект позволит создать еще одно место притяжения, которое будет привлекать к отдыху жителей и гостей города Луховицы. Сквер „Северный“ — пространство для отдыха, релакса и в тоже время место для спорта и водных активностей», — сказала начальник отдела архитектуры, градостроительства и рекламы администрации городского округа Луховицы Анна Сливкова.

Проекта создания сквера «Северный» включает в себя обустройство рыбацких пирсов, установку шезлонгов и качелей, детской площадки в виде рыбы и снарядов для воркаута. Еще здесь появятся тропинки, скамейки, урны, опоры освещения, арт-объекты.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.

