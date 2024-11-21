сегодня в 18:23

Сквер на ул Космонавтов в Дмитрове приведут в порядок

Жители дома № 56 на улице Космонавтов в Дмитрове регулярно выходят на субботники в сквер возле своего дома. Они расчищают территорию от сухостоя, поросли и грязи. В этом им оказывают помощь сотрудники МКУ «ЖКХ и благоустройство», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С просьбой о благоустройстве сквера к временно исполняющему обязанности главы Дмитровского городского округа Ивану Курданину обратилась активная жительница дома. И — пригласила в гости.

Иван Юрьевич встретился с местными жителями во дворе. Они рассказали ему, что часть сквера после обильных осадков затапливается, превращаясь в полуболотистое место. Жители попросили привести этот участок в порядок.

Также они попросили благоустроить часть посадок, которая находится напротив подъездов, через мостик.

Иван Курданин, исполняющий обязанности главы Дмитровского городского округа, предложил начать с благоустройства дорожек через посадки и установки фонарей уличного освещения.

Это предложение было полностью поддержано жителями, и Иван Юрьевич дал поручение директору МКУ «Дмитровское благоустройство» Роману Никитюку запланировать эти работы для дальнейшей реализации.

«Хочу выразить благодарность жителям за их активность, за стремление сделать территорию вокруг дома более комфортной и ухоженной. Спасибо за участие и поддержку. Вместе мы сможем сделать наш город ещё лучше», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.