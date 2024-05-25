Сквер Победы в Краснознаменске победил во Всероссийском голосовании

Сквер Победы на ул. Победы будет обновлен благодаря победе в четвертом Всероссийском онлайн-голосовании по выбору объектов для благоустройства, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения Всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство сквера Победы на ул. Победы в г. о. Краснознаменск проголосовало более 4,7 тысяч человек. Общее количество голосов в г. о. Краснознаменск составило более 5300 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.