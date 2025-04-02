Сквер планируют благоустроить в поселке Глебовский Истры

В поселке Глебовский округа Истра планируют благоустроить сквер. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Истра, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству общественной территории в поселке Глебовский, муниципальном округе Истра», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству общественной территории: Сквер в п. Глебовский возле детского сада № 32 «Сказка» по ул. Микрорайон, 1А».

Планируется в рамках проведения закупки благоустроить участок площадью 1,2 га.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.