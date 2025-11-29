Сквер на Бастановой горе в округе Луховицы планируют сделать к 10 декабря

В округе Луховицы продолжают создавать сквер на Бастановой горе. Работы ведутся при поддержке Министерства благоустройства Московской области. Это одно из самых живописных мест на территории юго-востока Подмосковья, которое, ко всему прочему, обладает богатой историей, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Работы по созданию сквера пока что выполнены на 75%. Подрядчики укладывают плитку, установили информационные стенды и опоры под качели, провели электричество. Впереди — еще много задач, в том числе по завозу грунта, озеленению, устройству настила смотровой площадки.

«У нас завершается устройство плиточного покрытия. Подрядчики работают в составе 10 человек и двух единиц техники. До конца недели мы планируем установить опоры освещения, провести камеры видеонаблюдения и их установку, поставить малые архитектурные формы — качели, скамейки, урны», — сказала начальник отдела архитектуры, градостроительства и рекламы администрации муниципального округа Луховицы Анна Сливкова.

Бастанова гора является объектом археологического наследия. Летом здесь археологи проводили раскопки в том месте, где подрядчики впоследствии установили сваи под смотровую площадку. Там были обнаружены 7 могил, датированных периодом времени с конца XIV по XVI века. Останки извлекли из земли и передали антропологам на исследования. Для сохранения культурного слоя земли в других местах горы было решено поднять уровень сквера, то есть сделать насыпь. Она не только защитит, но и «законсервирует» то, что лежит в земле.

«Раскопки это, непосредственно, более точечное мероприятие. Археологи очень тщательно каждый кусочек земли изымают и описывают. Это как раз тот участок, где у нас сейчас смотровая площадка организована. А на основных участках, где у нас дорожки и все остальное, там проводились наблюдения, т. е. когда подрядная организация выполняет работы под присмотром археологов. И ввиду того, что мы приняли решение поднять на поверхность уровень земли, это позволило сохранить культурный слой, и, соответственно, ускорить проведение работ по благоустройству», — пояснила Анна Сливкова.

Ход работ проконтроливарол временно исполняющий полномочия главы округа Луховицы Марк Черемисов. Он пообщался с представителями подрядной организации и дал им поручение завершить работы в установленные сроки.

Новый сквер займет площадь в полгектара. Он протянется от въезда на парковку и до камня с надписью из стихотворения Сергея Есенина «Как прекрасна земля и на ней человек».

Наполнение сквера станет сдержанным, ведь главная ценность этого места — красивый вид, который открывается на пойменные просторы и излучину Оки.

Работы по созданию сквера планируют завершить до 10 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.