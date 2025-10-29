Сквер Карла Маркса в Ногинске открыли после благоустройства

В Ногинске Богородского округа завершен основной этап благоустройства сквера имени Карла Маркса. Накануне глава Богородского округа лично проинспектировал обновленную территорию, которая теперь полностью открыта для жителей и гостей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После проведенной реконструкции сквер стал более просторным и светлым. В ходе работ было обновлено покрытие пешеходных дорожек, высажены новые газоны и кустарники. Пространство оборудовано современной системой освещения и видеонаблюдения для комфорта и безопасности посетителей.

Особое внимание было уделено деталям. Для отдыха установлены лавочки индивидуального производства, которые своими каплевидными формами гармонично повторяют очертания зеленых зон. Центральным элементом сквера стала большая пергола с подвесными качелями.

Со стороны автовокзала установлена новая входная группа, также выполненная в виде перголы. В ближайшие дни на ней будет размещена карта Богородского округа. Важным изменением стало объединение всех памятных камней в единую мемориальную зону.

Уже в следующем году начнутся работы по благоустройству площади Победы. Вместе со сквером они сформируют общее пространство, где память о прошлом, воплощенная в площади, будет органично сочетаться с комфортом для отдыха в настоящем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.