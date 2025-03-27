Сквер «Аллея ветеранов» в Мытищах благоустроят до конца года

В Мытищах до конца года благоустроят сквер «Аллея ветеранов», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Мытищи.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству сквера „Аллея ветеранов“ в городском округе Мытищи», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству объекта: Сквер „Аллея ветеранов“ по адресу: г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 15».

Планируется в рамках проведения закупки благоустроить участок площадью 1,83 га.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.