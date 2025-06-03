«Скутерный» конфликт в Башкирии превратился в лесную расправу

История началась в конце мая, когда молодой человек взял транспортное средство покататься, но попал в аварию. Он согласился возместить ущерб и оставил свой телефон в качестве залога, однако семья владельца скутера сочла это недостаточным, утверждает канал.

В ночь на 1 июня, когда Алексей находился в квартире своей девушки, к нему ворвались несколько мужчин и начали избивать. Позже, когда парень вышел в магазин, его поджидали отчим владельца скутера и двое сообщников. Алексей попытался защититься складным ножом, заявив, что вернет деньги в срок, но это не остановило нападавших. Его увезли в лес, где избили палками и ударили кирпичом по голове, в результате чего он потерял сознание. В больнице у него диагностировали перелом ноги, множественные ссадины и кровоподтеки.

Несмотря на тяжесть преступления, подозреваемые до сих пор не задержаны, хотя у одного из них уже есть судимость. Более того, по словам адвоката, полиция вместо расследования нападения оказывает давление на пострадавшего, пытаясь представить дело так, будто он сам спровоцировал конфликт, сказано в сообщении.