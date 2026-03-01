Скупили весь доширак: в супермаркетах Дубая заканчиваются вода и лапша

Россияне побывали в магазине сети Carrefour и увидели, что там скупили питьевую воду, лапшу быстрого приготовления и туалетную бумагу, сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале .

Но местные жители говорят, что дефицита продуктов в стране нет. При этом на кассах в магазинах наблюдаются очереди.

Также жители Дубая пожаловались, что не могут заказать питьевую воду через популярный сервис доставки. Но в другом сервисе эта позиция присутствует.

Дубай опустел после ночных ракетных ударов со стороны Ирана. По словам российских туристов, по дорогам ездят редкие машины, а люди прячутся в домах или убежищах.

Утром 28 февраля Израиль и Соединенные Штаты начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел. В КСИР ответили, что базы и военные объекты являются целями для их ударов по Израилю. После превентивного израильского удара Иран начал отвечать и обстреливать в том числе и соседние государства.

