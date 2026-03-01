«Город как будто вымер»: Дубай опустел после ночных ракетных ударов

Дубай опустел после ночных ракетных ударов со стороны Ирана. По словам российских туристов, по дорогам ездят редкие машины, а люди прячутся в домах или убежищах, сообщает SHOT .

Пляжи в Дубае временно закрыты после ночных нападений на город. В настоящее время отдыхающим запрещено купаться в районе Пальма Джумейра и других частях города. Постояльцы отелей не подходят к бассейнам.

В воскресенье утром около 10 новых взрывов прогремели в районах Дубай Марина, Jumeirah Village Circle и Dubai Hills. В небе остались видны следы работы ПВО. Иран второй день наносит удары по Дубаю.

Утром 28 февраля Израиль и Соединенные Штаты начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел. В КСИР ответили, что базы и военные объекты являются целями для их ударов по Израилю.

После превентивного израильского удара Иран начал отвечать и обстреливать в том числе и соседние государства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.