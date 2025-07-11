Скульптура Бабы Яги украсила Парк жизненных ценностей в Дубне

Скульптура Бабы Яги появилась в Дубне в Парке жизненных ценностей, который разбит рядом с Центром дополнительного образования «Дружба». Она закончена, покрашена — полностью готова. Колоритная бойкая старушка выглядит устрашающе — изо рта торчат клыки, нос крючком — сидит в ступе и держит в руках помело. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Баба Яга пополнила набор скульптур, изображающих персонажей популярных русских народных сказок. В парке уже есть Емеля, который держит ведро с волшебной щукой, Медведь, который несет Машу в коробе за спиной и Золотая Рыбка. Автор — педагог Центра дополнительного образования «Дружба» Андрей Хлопцов — планирует продолжить украшать парк изображениям сказочных героев. Следующей может стать сестрица Аленушка.

«После ремонта здания, который осуществлен в рамках государственной программы „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы“, проведены масштабные преображения вокруг. Надеюсь, что вернувшись с каникул, ребята оценят новый облик любимого центра», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Парковая зона благоустроена, высажены деревья, кустарники, проложены дорожки, разбиты цветники, установлены комфортные садовые диваны, на которые скоро нанесут надписи, такие как «Скамейка для самых добрых», «Скамейка для любящих» и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.