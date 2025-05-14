Скульптору Александру Рожникову вручили высшую награду городского округа Клин

На состоявшемся 13 мая плановом совещании Глава городского округа Клин Алена Сокольская поздравила с недавно отмеченным юбилеем (65-летием) Александра Александровича Рожникова — скульптора, академика Российской академии художеств, заслуженного художника Российской Федерации и заслуженного работника культуры Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

От имени всех жителей округа Клин Алена Сокольская вручила Александру Рожникову высшую награду городского округа Клин — знак отличия «За заслуги перед городским округом Клин».

Клину Александр Рожников в разные годы посвятил несколько своих творений. Первым был памятник П. И. Чайковскому на территории дома-музея композитора в городе Клин, установленный в 2006 году.

В 2017 году скульптор создал памятный знак Клину в честь 700-летия города.

В 2022 году был создан памятник министру финансов СССР Арсению Григорьевичу Звереву (1900–1969). Памятник установлен в сквере «Имена земли клинской — История земли русской».

«Без этих творений Александра Александровича сегодня уже немыслимо представить Клин. Неудивительно, что наш город стал для скульптора таким родным и близким, ведь он вложил в него частичку своей души…», — сказала Алена Сокольская, вручая награду скульптору.

Она пожелала скульптору новых успехов и творческих открытий, здоровья, благополучия и мира и выразила надежду, что Клин и далее будет служить для Александра Александровича источником вдохновения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.