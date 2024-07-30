СКР возбудил уголовное дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить по возбужденному уголовному делу о халатности должностных лиц, которая повлекла нарушения миграционного законодательства в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Сети выложили обращение участников и ветеранов боевых действий к Бастрыкину. В нем говорилось, что в Одинцовском округе ответственные должностные лица не исполняют требования миграционного законодательства. Такое отношение плохо влияет на состоянии преступности.

Следователи начали расследование уголовного дела по этому факту. Его возбудили по статье 293 УК РФ (халатность), в рамках него специалисты дадут правовую оценку изложенным в обращении доводам.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя подмосковного главка СКР Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования данного дела и по доводам полученного обращения.