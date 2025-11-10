«Скорее оставят с матерью»: юрист предсказал последствия развода Джигана

Эксперт-юрист Александр Хаминский заявил, что, если рэпер Джиган и Оксана Самойлова разведутся, суд, скорее всего, оставит детей с матерью, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Вне зависимости от правдивости слухов нужно иметь в виду, что российские суды не очень охотно забирают детей у матерей. В общем случае после развода дети остаются именно с матерью, а не с отцом. Хотя случаи оставления детей с отцом в последние годы тоже бывают в судебной практике», — сказал Хаминский.

По его словам, принимая решение о месте проживания ребенка после расторжения брака родителей, судебные инстанции всесторонне анализируют ситуацию. Невозможно указать на какой-либо единственный аспект, который бы однозначно предопределил решение в пользу отца.

Как правило, суд принимает во внимание степень эмоциональной близости ребенка к каждому из родителей, возрастные особенности ребенка, морально-этические характеристики и другие личные качества родителей, а также способность обеспечить необходимые условия для воспитания и всестороннего развития ребенка, учитывая занятость, график работы родителей, их финансовое положение и прочие факторы.

