«Скорее гипотеза»: заслуженный геолог разъяснил теорию происхождения нефти

Проректор по исследованиям и развитию технологий ресурсной базы ТЭК университета им. И. М. Губкина, профессор и заслуженный геолог РФ Александр Лобусев рассказал о двух основных теориях происхождения нефти: биогенной и абиогенной, сообщает RT .

Биогенная теория утверждает, что соединение образуется из разложения органических веществ, абиогенная — что нефть является результатом минеральных соединений в недрах Земли.

«Начнем с того, что абиогенная гипотеза — это не теория, а именно гипотеза. Ее сторонники часто ссылаются на Дмитрия Менделеева, который обосновал гипотезу, выдвинутую немецким ученым Александром Гумбольдтом еще в начале XIX века. По предположениям Менделеева, в процессе горообразования по трещинам земной коры внутрь проникает вода, которая встречается с карбидами железа и под действием высоких температур и давления преобразуется в оксиды железа и углеводороды», — сказал ученый.

По его словам, в рамках абиогенной теории нефть и газ формируются, когда вещества проникают через разломы в горных породах, пропитывая их пористую структуру и образуя залежи.

Эта гипотеза не имеет поддержки за пределами России и стран, ранее входивших в состав СССР. Общепринятой научной теорией является биогенно-миграционная концепция образования нефти. Нефтегазовая промышленность опирается на эту теорию в своем успешном развитии на протяжении последних 150 лет.

